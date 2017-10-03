''DAVET BEKLİYORUZ''

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Spor ve İş Zirvesi'nde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle panele katılan Özbek, FFP'yle ilgili açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın UEFA'dan daha önce 1 yıl Avrupa kupalarına katılamama cezası aldığını hatırlatan Özbek, "Galatasaray'ın önümüzdeki döneminin planlanması açısından, daha önceki sıkıntıları yaşamamak için UEFA'ya yeni bir anlaşma talebinde bulunduk. Oradan bir davet bekliyoruz ki önümüzdeki 3-4 yılda UEFA'dan FFP çerçevesinde problem yaşamayalım." ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğunu ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini belirten Özbek, futbolcular için ödenen vergiyle ilgili şunları kaydetti: "Futbol takımlarının sporcuların ücretlerine bağlı olarak ödedikleri stopaj miktarının yıl sonu itibarıyla değişmesi söz konusu. Daha önce yüzde 35'ler civarında olan rakam Sayın Cumhurbaşkanı'nın katkısıyla yüzde 15'ler seviyesine inmişti. Bu süre doldu. Süre dolunca kulüpler de bu konudaki görüşlerini Sayın Cumhurbaşkanı'na, Maliye Bakanı'na ve Gençlik ve Spor Bakanı'na iletti. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. Kendisi konuya ilgi duydu ve bizi dinledi. Kulüplere destek olacağı konusunda en ufak şüphem yok. Kendisi futbola sevdalı birisi, biz de bu anlamda kulüpler olarak şanslıyız."



Galatasaray Kulübünün Riva projesinin önemine de değinen Özbek, "Galatasaray'ın can suyu Riva projesidir. Birinci dilimde Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolara yakın bir para girdi. Bankaya olan borcun kapatılmasında kullanıldı bu. Galatasaray'ın gelirleri bugün itibarıyla futbol şubesi için yeterli fakat borçlanma suretiyle ödediğimiz faiz miktarı çok yüksek. Öncelikle bu borçlardan kurtulmak lazım. Mümkün olduğu kadar faiz sarmalından çıkmamız lazım. Riva projesi bu manada yapıldı. Giderek azalmaya başladı bu borç. Sıfırlama noktasına kadar götürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



BAŞKAN ÖZBEK'TEN TARAFTARA ÖVGÜ

Zorlu Raffles Otel'de düzenlenen "Sports&Business Summit 17" etkinliği öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "İlk 7 hafta sonrası iyi durumdayız. Bu bize rehavet getirmiyor. İyi bir performansla gitmek istiyoruz. Hem oyuncularımı hem de teknik kadroyu tebrik ediyorum. Disiplini elden bırakmamak konusunda dikkatlerini çekiyorum. Sahada gösterilen performansın en büyük tetikçisi taraftarımızdır. Taraftarın etkisiyle özellikle iç sahada takımın performansının nasıl yükseldiğini görüyorsunuz." diye konuştu.

Rehavete kapılmamaları gerektiğinin altını çizen Özbek, "Lig uzun bir maraton. Dolayısıyla hiçbir zaman bugünkü durumun rehavetine kapılmadan sezon sonuna kadar aynı performansı götürmek lazım. Galatasaray'ın yapması gereken budur. Puan durumuna bakarak rahatlık içinde değiliz. Aksine disiplini bir tık daha yukarı çıkarma amacındayız. Taraftarın ve camianın kenetlenmiş olması her şeyin üzerindedir. Sezon sonuna kadar aynı disiplinle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden yabancı oyuncu kuralarının gündeme gelmediğini kaydederek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılacak görüşmeler neticesinde bu konu ele alınacaktır." şeklinde görüş belirtti.