CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Süper Lig'de büyük çıkış yakalayan Galatasaray, transferde de şaha kalkmayı planlıyor.
Aslan'ın hedefinde genç yetenek Cengiz Ünder var. İtalya'da forma şansı bulmakta zorlanan sol kanat oyuncusu için G.Saray harekete geçti. Sezon başında Medipol Başakşehir'den 13.4 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, kiralık olarak gelecek.
Hırvat hoca Igor Tudor'un transfer istediği mevkilerden olan sol kanat için liste başı olan isim Cengiz'in G.Saray taraftarı olması da sarı kırmızılılar için bir avantaj konumunda. 2 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Roma kulübünü ikna turlarına hazırlanıyor. 20 yaşındaki genç yeteneğin gelişimi için en uygun kulübün kendilerinin olduğunu anlatacak olan yönetim, uzun süreli anlaşma olmaması halinde en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar kiralık olarak isteyecek.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:31
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G.SARAY’DAN LİG REKORU
Toplam 5
Yorum
Aslan OYNADIGIMIZ FUTBOLUN KARSILIGINI ALIYORUZ INSALLAH SEZON SONUNDADA SAMPIYON OLACAGIZ
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Çözüm aranıyor
Toplam 4
Yorum
Firtina Adam takim her hafta yaz boza ceviriyor ne hikmetse bir turlu defansi kuramiyor hoca olmadigi icin akli hoca simdiyeye kadar sistemi oturmus
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Çözüm aranıyor
Toplam 4
Yorum
Firtina Gelismekteyiz defansa care buluruz nasil gelismekse topcularin yaslari 30- 32 bunlar nasil gelisecek ersun 20-23yas olasa gelismek diyebil
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