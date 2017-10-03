 CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!.. – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..

    CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..

    Süper Lig'de büyük çıkış yakalayan Galatasaray, transferde de şaha kalkmayı planlıyor.

    Aslan'ın hedefinde genç yetenek Cengiz Ünder var. İtalya'da forma şansı bulmakta zorlanan sol kanat oyuncusu için G.Saray harekete geçti. Sezon başında Medipol Başakşehir'den 13.4 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, kiralık olarak gelecek.

    Hırvat hoca Igor Tudor'un transfer istediği mevkilerden olan sol kanat için liste başı olan isim Cengiz'in G.Saray taraftarı olması da sarı kırmızılılar için bir avantaj konumunda. 2 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Roma kulübünü ikna turlarına hazırlanıyor. 20 yaşındaki genç yeteneğin gelişimi için en uygun kulübün kendilerinin olduğunu anlatacak olan yönetim, uzun süreli anlaşma olmaması halinde en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar kiralık olarak isteyecek.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:31
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