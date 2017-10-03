 CARRASSO SIFIR ÇIKTI – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    CARRASSO SIFIR ÇIKTI

    CARRASSO SIFIR ÇIKTI
    Transferin son gününde alınan Carrasso geride kalan 4 haftada 21 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı. Antalya, Kasımpaşa ve Bursa maçlarında Eray tek başına 21 kişilik kadroda yer aldı. Karabük maçında Tudor, Eray'ın yanına 1999 doğumlu Batuhan'ı koyup 2 kaleci tercih etmesine rağmen Carasso'yu kadroya yazmayı tercih etmedi. 35 yaşındaki eldivenin kupa maçlarında şans bulacağı ifade ediliyor.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
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