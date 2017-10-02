 Üst üste 3. kez 40 bini geçti – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Üst üste 3. kez 40 bini geçti

    Üst üste 3. kez 40 bini geçti
    ile Kardemir Karabükspor maçını 40 bin 973 taraftarın izlediği açıklandı. Sarı-kırmızılı takım böylece Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 3 maçta da 40 bin barajını geçti. Sezonun ilk maçında Kayserispor'a karşı 31 bin 394 kişiye oynayan Cimbom'un daha sonra iç sahadaki Sivasspor maçını 44 bin 575, Kasımpaşa karşılaşmasını ise 41 bin 680 seyirci takip etmişti. bu 4 karşılaşmayı da kazandı.

    11 taraftara işlem ve seyirden men
    Karabükpor maçında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında iki takım taraftarlarından toplam 11 kişiye işlem yapıldı. 4 kişi görevli memura direnmek, 3 kişi sahaya yabancı madde atmak, 2 kişi hakaret içeren tezahürat, 1 kişi usulsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, 1 kişi ise sahaya bıçak sokmak suçlarından işlem görerek, spor müsabakalarını seyretmekten men edildi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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