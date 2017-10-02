Üst üste 3. kez 40 bini geçti
11 taraftara işlem ve seyirden men
Karabükpor maçında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında iki takım taraftarlarından toplam 11 kişiye işlem yapıldı. 4 kişi görevli memura direnmek, 3 kişi sahaya yabancı madde atmak, 2 kişi hakaret içeren tezahürat, 1 kişi usulsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, 1 kişi ise sahaya bıçak sokmak suçlarından işlem görerek, spor müsabakalarını seyretmekten men edildi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
Üst üste 3. kez 40 bini geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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