ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ!
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 7. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişti.
Yedinci hafta karşılaşmaları geride kalırken, İddaa şampiyonluk oranları şöyle açıklandı:
Oranlar şöyle:
Galatasaray: 2,20
Beşiktaş: 2,30
Fenerbahçe: 4,50
Başakşehir: 8.00
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:20
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''Kredimizi tükettik''
Toplam 35
Yorum
Migros o ufacık beyninde kurduğun küçücük futbol dünyana mahkum edilemez FB.PILINI PIRTINI TOPLA VE DEFOL GİT.BAŞINDAN BERİ BUNU DEDİK
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 137
Yorum
06 emre gelde arenada yen sen önce akısarı yen 9 hafta görüsecegiz sizle
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FORVET HATTINDAKİ UYUM BOZULDU
Toplam 28
Yorum
zaten futbolun kendisini konuşsanız şaşarım. eşit şartları bozmak içinher yola başvuruyorsunuz. beleş penaltılar kırmızılar vs. delikanlı gibi çıkıp oynasanıza
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