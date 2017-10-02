Pes ettiren abluka

Karabükspor maçında bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılı oyuncular, rakip ceza alanında tamkez topla buluşarak geçen sezondan bu yana bir ilki başardı. Süper Lig'desezonu ile bu sezonun ilk 7 haftasında oynanan toplammaçta bu rakama ulaşan başka takım olmadı. Karabükspor kalesinidakika ablukaya alan Galatasaray bu baskıdangol çıkartırken, attığından fazla pozisyondan da yararlanamadı.