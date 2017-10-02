 Pes ettiren abluka – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Pes ettiren abluka

    Pes ettiren abluka

    Galatasaraylı oyuncular, Karabük maçında 56 kez ceza sahasında topla buluşarak rekor kırdı

    CİMBOM, Karabükspor maçında bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılı oyuncular, rakip ceza alanında tam 56 kez topla buluşarak geçen sezondan bu yana bir ilki başardı. Süper Lig'de 2016-17 sezonu ile bu sezonun ilk 7 haftasında oynanan toplam 369 maçta bu rakama ulaşan başka takım olmadı. Karabükspor kalesini 90 dakika ablukaya alan Galatasaray bu baskıdan 3 gol çıkartırken, attığından fazla pozisyondan da yararlanamadı.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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