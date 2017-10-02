 MODA GALATASARAY – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    MODA GALATASARAY

    MODA GALATASARAY

    Süper Lig’de 8 sezon sonra ilk 7 haftada 19 puan topladı. 18 gol ile son 8 sezonun en skorer lig başlangıcına imza attı. Maç başına 2.7 gol ortalaması yakaladı. Ve 11 maçtır bileği bükülmüyor

    SÜPER Lig'in 7. haftasında Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenerek puanını 19'a çıkaran ve namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşarken, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez 7. hafta itibariyle 19 puana ulaştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından üst üste zorlu müsabakalar ve derbiler oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu önemli periyoda moralli bir şekilde girmeyi başardı.

    2.7 GOL ORTALAMASI
    TUDOR'un öğrencileri ayrıca Süper Lig'in ilk 7 haftasına 18 gol sığdırarak son 8 sezonun en skorer futbolunu ortaya ortaya koydu. Son olarak 2009-2010 sezonunda 7. hafta itibarıyla 21 gol bulan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 sezonun en gollü maçlarına imza atarken, 2.71 gol ortalaması yakaladı. Bafetimbi Gomis 7 golle en skorer isim. Tolga Ciğerci 5 golle ona eşlik etti. Maicon 3 gol, Feghouli 2 gol ve Belhanda ise 1 golle skora katkıda bulundu. Cimbom ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça (10 galibiyet, 1 beraberlik) taşıdı.

    Galatasaray'ın son 9 sezondaki 7. hafta performansları



    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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