MODA GALATASARAY

Lig'in 7. haftasında Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenerek puanını 19'a çıkaran veliderliğini sürdüren Galatasaray'ın bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığıalarak sadece 2 puan kaybı yaşarken, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez 7. hafta itibariyle 19 puana ulaştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından üst üste zorlu müsabakalar ve derbiler oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu önemli periyoda moralli bir şekilde girmeyi başardı.'un öğrencileri ayrıca Süper Lig'in ilk 7 haftasınasığdırarak son 8 sezonun en skorer futbolunu ortaya ortaya koydu. Son olaraksezonunda 7. hafta itibarıyla 21 gol bulan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 sezonun en gollü maçlarına imza atarken,yakaladı. Bafetimbi7 golle en skorer isim.5 golle ona eşlik etti.3 gol,2 gol veise 1 golle skora katkıda bulundu. Cimbom ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça (10 galibiyet, 1 beraberlik) taşıdı.Galatasaray'ın son 9 sezondaki 7. hafta performansları