MODA GALATASARAY
Süper Lig’de 8 sezon sonra ilk 7 haftada 19 puan topladı. 18 gol ile son 8 sezonun en skorer lig başlangıcına imza attı. Maç başına 2.7 gol ortalaması yakaladı. Ve 11 maçtır bileği bükülmüyor
2.7 GOL ORTALAMASI
TUDOR'un öğrencileri ayrıca Süper Lig'in ilk 7 haftasına 18 gol sığdırarak son 8 sezonun en skorer futbolunu ortaya ortaya koydu. Son olarak 2009-2010 sezonunda 7. hafta itibarıyla 21 gol bulan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 sezonun en gollü maçlarına imza atarken, 2.71 gol ortalaması yakaladı. Bafetimbi Gomis 7 golle en skorer isim. Tolga Ciğerci 5 golle ona eşlik etti. Maicon 3 gol, Feghouli 2 gol ve Belhanda ise 1 golle skora katkıda bulundu. Cimbom ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça (10 galibiyet, 1 beraberlik) taşıdı.
Galatasaray'ın son 9 sezondaki 7. hafta performansları
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:31
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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