MASKEDEN KURTULUYOR!
Galatasaray'a transfer olduğundan beri maske ile oynayan Latovlevici artık maskeden kurtuldu.
Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray'da, yeni transfer Latovlevici'nin yaptığı büyük fedakarlık da takdir topladı.
Eski takımı Karabükspor'a karşı 68'de Martin Linnes'in yerin oyuna giren başarılı oyuncu, bir süre sonra kenara gelerek maskeyi çıkardı ve yedek kulübesine attı.
Galatasaray'a transfer olmadan önceki takımı Karabükspor'un yaz kampında yüzüne aldığı tekme sonrası elmacık kemiği kırılan ve damak ile çenesinde tahribat oluşan Latovlevici, sarı-kırmızılı forma ile oynadığı maçlarda maske takmıştı.
Başarılı oyuncunun yüzündeki kırıkların iyileştiği ve milli takım arasından sonra oynanacak maçlardan itibaren artık maske takmayacağı öğrenildi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:26
-
'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 69
Yorum
FNR BE KORKAK ADAM CESUR ADAMLAR LAZIM BİZE YA AZİZ ARTIK İSTİFA ET ALLAHINİ SEVERSEN SENDE SUÇ MİLYONLARI TAKIMDAN SOĞUTMAK İSTİYOSUN O KESİN
-
AIDS'E YAKALANDI
Toplam 4
Yorum
bir hicmi utanma yok sende?! böyle bir hastaligin sakasi yoktur! yaziklar olsun.
-
MARİANO DÖKTÜRÜYOR!
Toplam 5
Yorum
METE Sabriyle mukayese ederek mariano nun ara pas ve görerek kafaya ayağa yaptığı yüksek isabetli ortalarını görmüyorsan futbo bilgini sıfırdır.
MASKEDEN KURTULUYOR! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.