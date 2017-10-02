 MASKEDEN KURTULUYOR! – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    MASKEDEN KURTULUYOR!

    MASKEDEN KURTULUYOR!

    'a transfer olduğundan beri maske ile oynayan artık maskeden kurtuldu.

    Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğini sağlamlaştıran 'da, yeni transfer 'nin yaptığı büyük fedakarlık da takdir topladı.

    Eski takımı Karabükspor'a karşı 68'de Martin Linnes'in yerin oyuna giren başarılı oyuncu, bir süre sonra kenara gelerek maskeyi çıkardı ve yedek kulübesine attı.

    Galatasaray'a transfer olmadan önceki takımı Karabükspor'un yaz kampında yüzüne aldığı tekme sonrası elmacık kemiği kırılan ve damak ile çenesinde tahribat oluşan Latovlevici, sarı-kırmızılı forma ile oynadığı maçlarda maske takmıştı.

    Başarılı oyuncunun yüzündeki kırıkların iyileştiği ve milli takım arasından sonra oynanacak maçlardan itibaren artık maske takmayacağı öğrenildi.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:26
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