MARİANO DÖKTÜRÜYOR!
Galatasaray'da yıllardır süren sağ bek sorunu çözüldü. Brezilyalı sağ bek oynadığı futbolla göz dolduruyor.
Sezon başında İspanyol temsilcisi Sevillla'dan transfer edilen Mariano, ilk 7 haftalık periyotta gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Brezilyalı sağ beki maçın ardından İgor Tudor'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yıllardır süren sağ bek sorununa ilaç oldu.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:44
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Maestro Belhanda
Toplam 6
Yorum
Yorumlu Belhanda ne yapar? CANI İSTERSE ikili mücadeleye girer, top bazen güzel pas da verir. AMA genelde LAUBALİ, DİSİPLİNSİZ, LAKAYT,
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KARTAL S.O.S VERİYOR
Toplam 7
Yorum
BJK'li Olcay'in gölünde Caner ve defans pis uyudu. Tolgay hep saçma kahramanlik pesindeydi. Medel Sismanlamis yaslanmis, orta sahayi kaldiramiyor.
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ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Toplam 25
Yorum
SSK LI FENERLİ YÖNETİCİ YAPTIMI 1 YILDA ALIR BEŞ YILDA AMA BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ TEKNİK ADAM KÜFÜR BİLE ETSE 1 MAÇ YA BU NASI İŞ BİLEN VARMI
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