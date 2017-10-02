 MARİANO DÖKTÜRÜYOR! – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    DÖKTÜRÜYOR!

    <a href="/index/mariano?id=e26cb219-8502-4a44-8b1d-93ba9d41064c" class="" rel="tag">MARİANO</a> DÖKTÜRÜYOR!

    Galatasaray'da yıllardır süren sağ bek sorunu çözüldü. Brezilyalı sağ bek oynadığı futbolla göz dolduruyor.

    Sezon başında İspanyol temsilcisi Sevillla'dan transfer edilen , ilk 7 haftalık periyotta gösterdiği performansla göz dolduruyor.

    Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Brezilyalı sağ beki maçın ardından İgor Tudor'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yıllardır süren sağ bek sorununa ilaç oldu.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:44
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