Sezon başında İspanyol temsilcisi Sevillla'dan transfer edilen Mariano, ilk 7 haftalık periyotta gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Brezilyalı sağ beki maçın ardından İgor Tudor'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yıllardır süren sağ bek sorununa ilaç oldu.