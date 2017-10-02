 MAESTRO BELHANDA – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    MAESTRO BELHANDA

    MAESTRO BELHANDA
    Her şeyin tıkır tıkır işlediği G.Saray'da en çok tartışılan isim Belhanda... Fakat Faslı oyuncu, Karabük karşısında da 1 asist yapıp 5 kilit pas verdi, 9 orta yaptı, 3 kez rakiplerini çalımla geçip 8 ikili mücadele kazandı. Ayrıca Süper Lig'de iç sahada forma giydiği 4 maçta 1 gol ve 3 asistle dört gole de katkıda bulundu.

    Rodrigues çalışıyor
    Geçen sezon 11'e giremediği için eleştirilen Rodrigues bu sezon parlıyor. Hollandalı oyuncu, Karabük karşısında, 5 çalım denemesinin 4 tanesinde başarılı oldu. 2 kilit pas verip 6 ikili mücadele kazandı. Bir topu direkte patladı. Ayrıca (4) başarılı çalım attı. 10 kez rakiplerini çalımla geçmeyi başardı.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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