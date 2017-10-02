 KINGSMAN 2 – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    KINGSMAN 2

    KINGSMAN 2

    Kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atan ve 7 haftada 3. golüne ulaşan Brezilyalı savunmacı, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın golcüleri Negredo ile Soldado’yu solladı

    Galatasaray'da yıldızlar bir bir sahneye almaya devam ediyor. İlk 5 hafta Gomis attığı gollerle adından söz ettirirken ona eşlik eden Tolga da Bursaspor maçına damga vurdu. Karabükspor karşısında ise sahne Roque'nindi. 2-0'dan 2-2'ye gelen karşılaşmanın 90+1. dakikasında bir golcü gibi ceza sahasında yer tutan Brezilyalı yıldız topu ağlara büyük ustalık ve soğukkanlılıkla bıraktı; maçın skorunu ilan etti: 3-2. Kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atan ve 2011-12 sezonunda Porto ile tüm sezonda yakaladığı 3 gollük performans rekorunu Galatasaray'da 7. haftada yakalayan Maicon o ana kadar da geceye damga vurmuştu aslında... Girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanıp savunmada 5 atağı kesti ve biri 90+1'de gelen 2 gole imza atarak maçın yıldızı oldu. Neden olduğu penaltı atışını da telafi etmiş oldu.

    5 mücadele kazandı
    Süper Lig'in en fazla gol atan (3) ve en fazla isabetli şut (4) bulunan savunmacısı haline geldi. 79 topla buluştu, yüzde 75 başarı sağlayıp 3 kafa topu aldı. 68 pas yaptı. 5 ikili mücadele kazandı. Yüzde 84 pas yüzdesi yapıp 5 de top uzaklaştırdı. Tüm bunlarla birlikte, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın sıfır çeken yeni golcüleri Negredo ile Soldado'ya da sol çekti.

    Hakeme gönderme yaptı
    Asıl dikkat çeken ise Maico'nun maçın 2-2'ye gelmesine neden olan penaltıya verdiği tepkiydi. Gol sevincinden sonra formasını çıkaran oyuncu kutlamaları kabul ettikten sonra yardımcı hakeme yöneldi. Yatabare'ye yaptığı müdahaleye penaltı verilmesinin büyük bir hata olduğunu hakemin gözünün içine bakarak anlatmaya çalıştı.

    Gollerim önemsiz
    Galibiyeti getiren Maicon maç sonrası alçak gönüllüğü elden bırakmadı. Muhabirin, "2 gol attın. Bir stoper için önemli olmalı" şeklindeki sözleri üzerine, "Attığım 2 golün önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın 3 puanı" diyerek takım oyuncusu olduğunu ortaya koydu.

    Babasının güveni tamdı
    Karabük zaferinin mimari Maicon'un G.Saray'a gelmesinde babası Maurides büyük pay sahibi olmuştu. Baba Maurides oğlu için, "O Sao Paulo'da çok sevildi. G.Saray'da da sevilecektir. Taraftarın gözünde idol olacaktır. Melo'nun yarattığı etkiden fazlasını yaratacağına inanıyorum" demişti.

    Penaltı değildi
    Yatabare'ye yaptığı müdahaleye penaltı çalan Alper Ulusoy'a büyük tepki gösteren Maicon, karşılaşma sonunda da "Pozisyon içerisinde olan kişi olarak söylüyorum kesinlikle penaltı değildi" ifadesini kullandı.

    Hakan Ünsal'a yetişti
    Karabük'e 3. golünü atan Maicon, 'ın son 20 sezonda ilk 7 haftada en çok gol atan stoperi oldu. Galatasaray'da son yılda oynayan stoperler ilk 7 haftada en fazla bir gol atabilmişken, bu süreçte Maicon kadar gol atabilen tek savunma oyuncusu da Hakan Ünsal oldu. 19 sezon önce 1998-1999 sezonunda ilk 7 haftada 3 gol atan sol bek Hakan Ünsal'dan sonra Galatasaray'da bir savunma oyuncusu ilk kez ilk 7 haftaya 3 gol sığdırmış oldu.

    Ne yaptı?
    Süre: 90
    Kaz. sahipsiz top: 6
    İsabetli şut: 2
    Hava topu: % 75
    Başarılı ikili müc.: 5
    Gol: 2

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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