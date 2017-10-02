KINGSMAN 2
Kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atan ve 7 haftada 3. golüne ulaşan Brezilyalı savunmacı, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın golcüleri Negredo ile Soldado’yu solladı
5 mücadele kazandı
Süper Lig'in en fazla gol atan (3) ve en fazla isabetli şut (4) bulunan savunmacısı haline geldi. 79 topla buluştu, yüzde 75 başarı sağlayıp 3 kafa topu aldı. 68 pas yaptı. 5 ikili mücadele kazandı. Yüzde 84 pas yüzdesi yapıp 5 de top uzaklaştırdı. Tüm bunlarla birlikte, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın sıfır çeken yeni golcüleri Negredo ile Soldado'ya da sol çekti.
Hakeme gönderme yaptı
Asıl dikkat çeken ise Maico'nun maçın 2-2'ye gelmesine neden olan penaltıya verdiği tepkiydi. Gol sevincinden sonra formasını çıkaran oyuncu kutlamaları kabul ettikten sonra yardımcı hakeme yöneldi. Yatabare'ye yaptığı müdahaleye penaltı verilmesinin büyük bir hata olduğunu hakemin gözünün içine bakarak anlatmaya çalıştı.
Gollerim önemsiz
Galibiyeti getiren Maicon maç sonrası alçak gönüllüğü elden bırakmadı. Muhabirin, "2 gol attın. Bir stoper için önemli olmalı" şeklindeki sözleri üzerine, "Attığım 2 golün önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın 3 puanı" diyerek takım oyuncusu olduğunu ortaya koydu.
Babasının güveni tamdı
Karabük zaferinin mimari Maicon'un G.Saray'a gelmesinde babası Maurides büyük pay sahibi olmuştu. Baba Maurides oğlu için, "O Sao Paulo'da çok sevildi. G.Saray'da da sevilecektir. Taraftarın gözünde idol olacaktır. Melo'nun yarattığı etkiden fazlasını yaratacağına inanıyorum" demişti.
Penaltı değildi
Yatabare'ye yaptığı müdahaleye penaltı çalan Alper Ulusoy'a büyük tepki gösteren Maicon, karşılaşma sonunda da "Pozisyon içerisinde olan kişi olarak söylüyorum kesinlikle penaltı değildi" ifadesini kullandı.
Hakan Ünsal'a yetişti
Karabük'e 3. golünü atan Maicon, Galatasaray'ın son 20 sezonda ilk 7 haftada en çok gol atan stoperi oldu. Galatasaray'da son yılda oynayan stoperler ilk 7 haftada en fazla bir gol atabilmişken, bu süreçte Maicon kadar gol atabilen tek savunma oyuncusu da Hakan Ünsal oldu. 19 sezon önce 1998-1999 sezonunda ilk 7 haftada 3 gol atan sol bek Hakan Ünsal'dan sonra Galatasaray'da bir savunma oyuncusu ilk kez ilk 7 haftaya 3 gol sığdırmış oldu.
Ne yaptı?
Süre: 90
Kaz. sahipsiz top: 6
İsabetli şut: 2
Hava topu: % 75
Başarılı ikili müc.: 5
Gol: 2
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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