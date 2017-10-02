 FEGHOULI YÜKSELİYOR – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    FEGHOULI YÜKSELİYOR

    FEGHOULI YÜKSELİYOR
    Karabük maçında Maicon öne çıktı ama Feghouli de ondan aşağı değildi. 'ın ilk golünü ağlara gönderen Cezayirli yıldız, ayrıca Maicon'un attığı golde Belhanda'nın ortasını kafa ile arkaya aşıran isimdi. Süper Lig kariyerinde kaleyi bulan ilk 2 şutunda 2 gole ulaşan Feghouli, Karabük karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 3 şut denemesinin hepsinde isabet bulup 1 gol attı, 1 asist yaptı, 6 orta yapıp 7 de ikili mücadele kazandı.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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