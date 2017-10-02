 AIDS'E YAKALANDI – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    AIDS'E YAKALANDI

    AIDS'E YAKALANDI

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue'nin AIDS'e yakalandığı belirtildi.

    Süper Lig'de 2011-2016 sezonları arasında Galatasaray forması giyen Eboue, KKTC ekiplerinden Türk Ocağı Limasol'a transfer oldu. Yıldız futbolcuda burada girdiği sağlık kontrollerinde 'HIV virüsü' tespit edildi.

    34 yaşındaki futbolcunun menajeri Tekin Birinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere'ye uçacak, gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz" dedi.

    Emmanuel Eboue Galatasaray formasıyla 101 maça çıktı. Eboue sarı kırmızlı formayla 5 gol ve 2 asiste imza atmıştı.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:01
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