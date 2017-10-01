TÜRK TELEKOM'DA 40 BİN ASLAN
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu’na 40 bin 973 taraftar geldi.
11 taraftara işlem yapıldı
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Türk Telekom Stadyumu'nda oynan Galatasaray- Kardemir Karabük maçında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 11 kişiye işlem yaptı.
Taraftarlara yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye görevli memura görevini yaptırmamak ve direnmek, 3 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 2 kişiye hakaret içeren tezahürat, 1 kişiye usulsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, 1 kişiye ise usulsüz bilet temin etmek ve sahaya bıçak sokmak. Hakkında işlem yapılan 11 taraftar spor müsabakalarını seyretmekten men edildi.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:43
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1 YIL CEZA ALABİLİR
Toplam 5
Yorum
aıle sırketı alsın beter olsunlar bu neya koskoca fener aıle sırketı oldu ayıpdır vallahı ayıpdır profesyonel yonetım yok yıldırımların oyuncagı oldu F.B
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'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 6
Yorum
kocaman 4 hafta önce yazdığımı tekrar ediyorum " kocaman fenerin başında ilk yarı sonunu göremez " kovulur , bu adamda feneri yönetecek kapasite yok
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SÖZ DİNLEMİYOR
Toplam 6
Yorum
Ş.Atalay Güya adamın görevi servis yapmak, sıfıra inip orta yapmak! Volkan'ın beteri. Aldığınız bu ise genç Stoch'un günahı neydi? Batsın Velbana'nız
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