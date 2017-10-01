TÜRK TELEKOM'DA 40 BİN ASLAN

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu’na 40 bin 973 taraftar geldi.

Galatasaray, bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmalarda 40 bin sayısının aşağısına düşmedi. Sarı-kırmızılılar taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımını yalnız bırakmıyor. Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul'da oynanan Kardemir Karabükspor müsabakasını 40 bin 973 taraftar izledi. Sarı-kırmızılılar, taraftarının büyük desteği ile de sahadan galip ayrılmayı başardı.



11 taraftara işlem yapıldı

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Türk Telekom Stadyumu'nda oynan Galatasaray- Kardemir Karabük maçında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 11 kişiye işlem yaptı.



Taraftarlara yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye görevli memura görevini yaptırmamak ve direnmek, 3 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 2 kişiye hakaret içeren tezahürat, 1 kişiye usulsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, 1 kişiye ise usulsüz bilet temin etmek ve sahaya bıçak sokmak. Hakkında işlem yapılan 11 taraftar spor müsabakalarını seyretmekten men edildi.