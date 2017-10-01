 TEK YERLİ SERDAR AZİZ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    TEK YERLİ SERDAR AZİZ

    TEK YERLİ SERDAR AZİZ
    Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde tek bir yerli isim yer aldı: Serdar Aziz. 87. dakikada ise Eren Derdiyok, Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray karşılaşmayı iki yerli oyuncuyla tamamlarken 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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