TEK YERLİ SERDAR AZİZ

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde tek bir yerli isim yer aldı: Serdar Aziz. 87. dakikada ise Eren Derdiyok, Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray karşılaşmayı iki yerli oyuncuyla tamamlarken 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.