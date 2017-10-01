MAICON KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı formayla oldukça başarılı bir performans ortaya koyarken, kariyerinin en yüksek gol rakamını da henüz sezonun başında egale etti.
Sarı-kırmızılı formayla ligin geride kalan 7 haftasına 3 gol sığdıran Brezilyalı yıldız oyuncu, bu alanda kariyer rekoru kırmanın eşiğine geldi.
Galatasaray'ın ligde oynadığı 7 maçta da 90 dakika sahada kalıp, 3-1 kazanılan Osmanlıspor maçında 1, 3-2 kazanılan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ise 2 gole imza atan Maicon, Porto'daki 2011-2012 sezonu performansını şimdiden yakaladı.
Portekiz Ligi'nde 2011-2012 sezonunu 20 maçta 3 golle tamamlayan Maicon, Süper Lig'de bu rekorunu 7. hafta sonunda egale ederken, oyuncunun gelecek haftalarda bulacağı her bir gol kariyer rekoru olarak hanesine yazılacak.
Lig kariyerinde 16 golü var
Maicon Pereira Roque, profesyonel kariyeride formasını giydiği 4 takımla lig maçlarında toplam 16 gol attı.
Brezilya'da Cruzeiro altyapısında yetişen ancak profesyonel anlamda ilk üst seviye lig maçlarını Nacional takımında oynamaya başlayan Maicon'un yıldızı, Porto'da parladı.
Nacional kariyerinde golü bulunmayan Maicon, Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla 7 sezon geçirirken, ligde rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
Tekrar 2016 yılında Brezilya'nın yolunu tutan Maicon, Sao Paulo formasıyla oynadığı lig müsabakalarında da 2 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da 7 haftaya 3 gol sığdıran Maicon'un lig kariyerindeki gol sayısı da 16'ya ulaştı.
Brezilyalı futbolcunun formasını giydiği takımlardaki lig performansı şöyle oldu:
|Sezon
|Takım
|Maç / Gol
|2008-2009
|Nacional
|28 / 0
|2009-2010
|Porto
|4 / 1
|2010-2011
|Porto
|21 / 2
|2011-2012
|Porto
|20 / 3
|2012-2013
|Porto
|15 / 2
|2013-2014
|Porto
|16 / 1
|2014-2015
|Porto
|26 / 0
|2015-2016
|Porto
|14 / 2
|2016-2017
|Sao Paulo
|39 / 2
|2017-2018
|Galatasaray
|7 / 3
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:49
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UÇAKTA SESSiZLiK
Toplam 12
Yorum
Başkan yapamadım de bırak Ali Koç gibi adam gelecek yol ver artık hiç olmadı taraftarla kötü olma
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 34
Yorum
MALIK Ozan Tufan ruyasini konusuyor
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‘2 penaltı verilmedi’
Toplam 3
Yorum
cimbom dunde gecen hafta bursa macindada hakemler galatasarayi ince ince kiyiyorlardi. durdurmaya calistilar ama basaramadilar
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