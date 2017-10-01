Galatasaray'ın sezon başı transferlerinden olan Maicon Roque savunmada olduğu kadar hücumda da etkili. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi, Süper Lig'in en fazla isabetli şut atan savunmacısı. Maicon'un bu sezon toplamda 5 isabetli şutu bulunuyor.



MUHTEŞEM YAZDI

MAİCON dün hücumda kornerlerde ve duran toplarda yine ileri çıktı. Tecrübeli stoper 22. dakikada Belhanda'nın kullandığı kornerde zor pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Brezilyalı savunmacı uzatmalarda attığı muhteşem golle de Galatasaray'a kritik 3 puanı getirdi. Gol sayısı 3 oldu.



MAICON NE YAPTI?

İsabetli şut: 2

Gol: 2

Hava topu: %75

Başarılı ikili mücadele: 5

Kazandığı sahipsiz top: 6