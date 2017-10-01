KURTARICI
Cimbom’un stoperi kritik anlarda 2 kez sahneye çıkıp Galatsaray’a 3 puanı getirdi Maicon 5 isabetli şutla ligin bu alanda en iyisi
Galatasaray'ın sezon başı transferlerinden olan Maicon Roque savunmada olduğu kadar hücumda da etkili. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi, Süper Lig'in en fazla isabetli şut atan savunmacısı. Maicon'un bu sezon toplamda 5 isabetli şutu bulunuyor.
MUHTEŞEM YAZDI
MAİCON dün hücumda kornerlerde ve duran toplarda yine ileri çıktı. Tecrübeli stoper 22. dakikada Belhanda'nın kullandığı kornerde zor pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Brezilyalı savunmacı uzatmalarda attığı muhteşem golle de Galatasaray'a kritik 3 puanı getirdi. Gol sayısı 3 oldu.
MAICON NE YAPTI?
İsabetli şut: 2
Gol: 2
Hava topu: %75
Başarılı ikili mücadele: 5
Kazandığı sahipsiz top: 6
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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