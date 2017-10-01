 KURTARICI – Fotomaç – 01 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    KURTARICI

    KURTARICI

    Cimbom’un stoperi kritik anlarda 2 kez sahneye çıkıp Galatsaray’a 3 puanı getirdi Maicon 5 isabetli şutla ligin bu alanda en iyisi

    Galatasaray'ın sezon başı transferlerinden olan Maicon Roque savunmada olduğu kadar hücumda da etkili. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi, Süper Lig'in en fazla isabetli şut atan savunmacısı. Maicon'un bu sezon toplamda 5 isabetli şutu bulunuyor.

    MUHTEŞEM YAZDI
    MAİCON dün hücumda kornerlerde ve duran toplarda yine ileri çıktı. Tecrübeli stoper 22. dakikada Belhanda'nın kullandığı kornerde zor pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Brezilyalı savunmacı uzatmalarda attığı muhteşem golle de Galatasaray'a kritik 3 puanı getirdi. Gol sayısı 3 oldu.

    MAICON NE YAPTI?
    İsabetli şut: 2
    Gol: 2
    Hava topu: %75
    Başarılı ikili mücadele: 5
    Kazandığı sahipsiz top: 6

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    KURTARICI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.