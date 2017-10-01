"KOMEDİ FİLMİ GİBİYDİ"
Galatasaray’ın Hırvat çalıştırıcısı da hakem eleştirileri yaptı. Tudor “Böyle penaltılar ancak komedi filminde verilir” diye konuştu
Cimbom, evinde Karabük'ü 3-2 mağlup ederken çok zorlandı. 90+1'de Maicon'un golüyle kazanan Aslan'da teknik direktör İgor Tudor maç sonu konuşmasında hakem Alper Ulusoy'un çaldığı penaltı kararını eleştirdi. Hırvat çalıştırıcı "Türkiye Ligi'nde komedi filmlerinde olacak şekilde penaltılar çalınıyor. Hakem komitesinin başındakiler toplanıp bunu düzeltmeli. İster istemez insanların gözüned kredinizi tüketiyorsunuz. İnsanlar 'Hakem acaba ne zaman penaltı verecek' diye düşünmeye başlıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarından sonra kulüp çalışanları hakem konusunda beni uyardı" ifadelerini kullandı.
'MAÇ BOYU ÜSTÜNDÜK'
TUDOR sözlerini şöyle tamamladı: "İlk yarıda 2, 3, 4 gol daha bulabilirdik. Ama futbol olarak bizim oynamaya alışık olduğumuz seviyede değildik. İkinci yarıda ufak değişikliklerle daha iyi oynayan bir Galatasaray gördük. Ne yazık ki maçı koparacak golleri atamadık. Anlamsız bir penaltıyla maç 2-2'ye geldi. Son dakikada attığımız gol takımın psikolojisi için de önemli. Maç boyu rakibe karşı çok üstündük, 3 puanı hak ettik"
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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