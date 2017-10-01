Kadro değişti
11. galibiyetini aldı
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de dün akşam 19. kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar, 11 kez sahadan galip ayrıldı. Karabük'ün ise bu maçlarda 3 galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.
Linnes döndü
Sarı-kırmızılı takımın 4. haftada Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Martin Linnes, Kardemir Karabükspor müsabakasında formasına kavuştu. Linnes, oyun içinde fazla görünmedi.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:27
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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