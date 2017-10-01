 Kadro değişti – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Kadro değişti

    Galatasaray'ın ilk 11'ide 2 değişiklik yapıldı. İgor Tudor, ligde son oynanan Bursaspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak, Tolga'nın yerine Feghouli'ye, Latovlevici'nin yerine ise Linnes'e görev verdi.

    11. galibiyetini aldı
    Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de dün akşam 19. kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar, 11 kez sahadan galip ayrıldı. Karabük'ün ise bu maçlarda 3 galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

    Linnes döndü
    Sarı-kırmızılı takımın 4. haftada Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Martin Linnes, Kardemir Karabükspor müsabakasında formasına kavuştu. Linnes, oyun içinde fazla görünmedi.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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