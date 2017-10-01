Kadro değişti

Galatasaray'ın ilk 11'ide 2 değişiklik yapıldı. İgor Tudor, ligde son oynanan Bursaspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak, Tolga'nın yerine Feghouli'ye, Latovlevici'nin yerine ise Linnes'e görev verdi.



11. galibiyetini aldı

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de dün akşam 19. kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar, 11 kez sahadan galip ayrıldı. Karabük'ün ise bu maçlarda 3 galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.



Linnes döndü

Sarı-kırmızılı takımın 4. haftada Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Martin Linnes, Kardemir Karabükspor müsabakasında formasına kavuştu. Linnes, oyun içinde fazla görünmedi.