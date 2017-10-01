"HERHALDE İÇİNE DOĞDU"

Maçın uzatma dakikalarında attığı golle 3 puanı getiren isim olan Maicon, galibiyeti getiren golden sonra duygularını paylaştı. İşte Maicon'un açıklamaları:



"PENALTI HAKEMİN HATASI"

Penaltı pozisyonunda ben vardım. Benim düşüncemi sorarsanız size penaltı olmadığını söyleyebilirim. Hakemin yaptığı hata sonrasında 2-2 oldu. Sonuçta futbol kontak oyunu, ister isetemez kontakta bulunabiliyorsunuz. Diğer taraftan gole gelince çok önemli bir payım var ama takımın gösterdiği performansın sayesinde kazandık. Bütün arkadaşlarımız galibiyeti elde etmek için her şeyi yaptık.

"GOLÜN YARISI MARİANO'NUN"

Son dakikada attığım gol galibiueti getirdi bu golün yarısını Mariano'ya yazmamız lazım. İçine doğdu herhalde benim ileri çıkmamı söyledi. Penaltı pozisyonunda ben vardım, son dakikada böyle bir gol atamam beni daha çok mutlu etti.