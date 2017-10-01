G.Saray, Tolga için af bekliyor

Galatasaraylı Tolga Ciğerci geçtiğimiz günlerde sakatlanırken, oyuncunun 2 hafta dinlendirileceği ve milli aradan sonra F.Bahçe derbisine yetiştirileceği açıklanmıştı.

Bu arada Tolga, A Milli Takımımızın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi. Bunun üzerine G.Saray sağlık heyeti de eklem kapsülünde ödem oluşan Tolga Ciğerci'nin raporlarını Milli Takım doktorlarına göndermiş ve oyuncunun affını istemişti. Ancak Mircea Lucescu, Tolga Ciğerci'yi İzlanda ve Finlandiya maçı kadrosuna dahil etti. G.Saray kulübü, Lucescu'dan Tolga Ciğerci'nin kötü bir durum ve sakatlıkla karşılaşmaması adına Milli Takımdan affını istedi; Rumen hocadan yanıt bekleniyor.