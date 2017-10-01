 Gomis tatili uzattı – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    tatili uzattı

    Gomis tatili uzattı

    İlk 5 haftaya 7 gol sığdıran Fransız yıldız, Bursaspor’un ardından Karabük’ü de boş geçti

    Galatasaray'ın bu sezonki en önemli transferlerinden Bafetimbi , suskunluğunu iki haftaya çıkardı. Lige fırtına gibi giren ve ilk 5 maçın tümünde 7 kez fileleri havalandıran Fransız futbolcu, Kardemir Karabükspor karşısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Özellikle ilk yarının son dakikasında uygun durumda topu ayağına dolaştıran Gomis'in fizik olarak ilk günlerine oranla düşüş yaşadığı dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında da gol atamayan Gomis 7 golde kaldı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:25
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