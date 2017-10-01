GALATASARAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Süper Lig'in 7. haftasında Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenerek puanını 19'a çıkaran ve namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bileği bükülmüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşarken, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez 7. hafta itibarıyla 19 puana ulaştı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından üst üste zorlu müsabakalar ve derbiler oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu önemli periyoda moralli bir şekilde girmeyi başardı.
Son 8 sezonun en golcüsü
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasına 18 gol sığdırarak son 8 sezonun en skorer futbolunu ortaya ortaya koydu.
Son olarak 2009-2010 sezonunda 7. hafta itibarıyla 21 gol bulan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 sezonun en gollü maçlarına imza atarak 2,71 gol ortalaması yakaladı.
Sarı-kırmızılı takımda Bafetimbi Gomis 7 golle zirvede yer alırken, onu 5 golle Tolga Ciğerci, 3 golle Maicon, 2 golle Sofiane Feghouli ve 1 golle de Belhanda takip etti.
Galatasaray takımının son 9 sezondaki 7. hafta performansları şöyle oldu.
|Sezon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|2017-18
|7
|6
|1
|0
|18
|6
|19
|2016-17
|7
|5
|2
|0
|13
|5
|17
|2015-16
|7
|4
|2
|1
|13
|7
|14
|2014-15
|7
|4
|1
|2
|8
|9
|13
|2013-14
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|10
|2012-13
|7
|4
|2
|1
|16
|9
|14
|? 2011-12
|7
|4
|2
|1
|11
|5
|14
|2010-11
|7
|4
|0
|3
|10
|8
|12
|2009-10
|7
|6
|1
|0
|21
|6
|19
Tudor sözünü tuttu
Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Östersunds'a elenerek kötü bir başlangıç yapan ve eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Igor Tudor, başarılı bir takım ortaya çıkacağı yönünde verdiği sözünü tuttu.
Östersunds'a elenilmesinin ardından, sert eleştirilere hedef olduğu basın toplantısında, "Mükemmel bir Galatasaray ortaya çıkacak." ifadelerini kullanan Hırvat teknik adam, ligin 7 haftalık ilk bölümünde sergilenen performansla taraftarın güvenini tekrar kazandı.
Ligde 11 maçtır yenilgisiz
Galatasaray, ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek oldukça başarılı bir seriye imza attı.
Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya kendi sahasında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.
Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 maçta ise 6 galibiyet ile 1 beraberlik alırken, bu süreçte taraftarı önünde çıktığı 6 maçı da kazanmayı bildi.
Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 11 maçında aldığı sonuçlar şöyle oldu:
|Sezon
|Rakip
|Sonuç
|2016-2017
|Gaziantepspor (D)
|2 - 1
|Osmanlıspor
|2 - 0
|Aytemiz Alanyaspor (D)
|3 - 2
|Atiker Konyaspor
|2 - 1
|2017-2018
|Kayserispor
|4 - 1
|Osmanlıspor (D)
|3 - 1
|Demir Grup Sivasspor
|3 - 0
|Antalyaspor (D)
|1 - 1
|Kasımpaşa
|2 - 0
|Bursaspor (D)
|2 - 1
|Kardemir Karabükspor
|3 - 2
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:41
-
TARTIŞMASIZ KRAL
Toplam 2
Yorum
Clup Taklacı..bedava penaltı kralı.
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4 isme milli davet
Toplam 1
Yorum
arif volkan şenin Milli Takıma alınması Milli Takımın da futbolcu seçerken başka şeylere bakıp futbolcu çağırdığını gösteriyor, yazıklar olsun!!
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EN KORKUTUCU 11 STATTAN BİRİ
Toplam 2
Yorum
Nami Futbol oynayarak rakip korkutulur..Gürültü yaparak rakip bir yere kadar.... Real'a , Barca'ya istediğin kadar bağır..sonuç değişmez.
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