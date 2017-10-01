GALATASARAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşarken, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez 7. hafta itibarıyla 19 puana ulaştı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından üst üste zorlu müsabakalar ve derbiler oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu önemli periyoda moralli bir şekilde girmeyi başardı.



Son 8 sezonun en golcüsü

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasına 18 gol sığdırarak son 8 sezonun en skorer futbolunu ortaya ortaya koydu.

Son olarak 2009-2010 sezonunda 7. hafta itibarıyla 21 gol bulan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 sezonun en gollü maçlarına imza atarak 2,71 gol ortalaması yakaladı.

Sarı-kırmızılı takımda Bafetimbi Gomis 7 golle zirvede yer alırken, onu 5 golle Tolga Ciğerci, 3 golle Maicon, 2 golle Sofiane Feghouli ve 1 golle de Belhanda takip etti.

Galatasaray takımının son 9 sezondaki 7. hafta performansları şöyle oldu.

Sezon Maç G B M A Y Puan 2017-18 7 6 1 0 18 6 19 2016-17 7 5 2 0 13 5 17 2015-16 7 4 2 1 13 7 14 2014-15 7 4 1 2 8 9 13 2013-14 7 2 4 1 9 6 10 2012-13 7 4 2 1 16 9 14 ? 2011-12 7 4 2 1 11 5 14 2010-11 7 4 0 3 10 8 12 2009-10 7 6 1 0 21 6 19

Tudor sözünü tuttu

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Östersunds'a elenerek kötü bir başlangıç yapan ve eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Igor Tudor, başarılı bir takım ortaya çıkacağı yönünde verdiği sözünü tuttu.

Östersunds'a elenilmesinin ardından, sert eleştirilere hedef olduğu basın toplantısında, "Mükemmel bir Galatasaray ortaya çıkacak." ifadelerini kullanan Hırvat teknik adam, ligin 7 haftalık ilk bölümünde sergilenen performansla taraftarın güvenini tekrar kazandı.



Ligde 11 maçtır yenilgisiz

Galatasaray, ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek oldukça başarılı bir seriye imza attı.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya kendi sahasında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 maçta ise 6 galibiyet ile 1 beraberlik alırken, bu süreçte taraftarı önünde çıktığı 6 maçı da kazanmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 11 maçında aldığı sonuçlar şöyle oldu: