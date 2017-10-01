GALATASARAY'DA EKSTRA İZİN YOK
Süper Lig'de Kardemir Karabükspor engelini son dakikalarda aşan Galatasaray'da soyunma odasında büyük bir sevinç hakimdi. Sezona hem güzel oyunla hem de başarılı sonuçlarla başlayan sarı-kırmızılılarda iyi gidiş sürüyor.
Milli ara öncesi oynadığı Kardemir Karabükspor maçını da kazanarak liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray'da futbolcuların maç sonrası büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Soyunma odasında alkışlarla sevinçlerini ortaya koyan oyuncuların, teknik direktör Igor Tudor'u da alkışlayarak karşıladığı belirtilirken, Hırvat teknik adamın alkışlara alkışlarla karşılık vererek futbolcuların bu sevincine ortak olduğu ifade edildi.
EKSTRA İZİN YOK
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un milli arada takıma iki gün izin verdiği öğrenildi. Galibiyetin sevincini yaşayan futbolcular, soyunma odasında ekstra olarak bir gün daha izin isterken, başarılı hoca milli aradan sonraki zorlu fikstürü sebep göstererek bu talebi reddettiği ifade edildi.
Galatasaray milli aradan sonra, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile oynayacak.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:10
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 23
Yorum
idris önce adam gibi top oyna sonra konuş
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UÇAKTA SESSiZLiK
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Yüzündeki sayginin KORKUYA dönüsmüs hali tüm oyunculardada var ve bu korku sahayada yansiyor ! (Yanlislarla basariyi yakalayamama KORKUSU)
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'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 25
Yorum
murat annıkızıl korkak pısırık kenarda film gibi izliyen hoca olurmu şunu anlamASI LAZIM MEHMET TOPAL VEYA OZAN OLDUĞU SÜRECE ÇOĞALAMAZ ÜRETKENLİĞİ OLMAZ
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