GALATASARAY'DA EKSTRA İZİN YOK

Milli ara öncesi oynadığı Kardemir Karabükspor maçını da kazanarak liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray'da futbolcuların maç sonrası büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Soyunma odasında alkışlarla sevinçlerini ortaya koyan oyuncuların, teknik direktör Igor Tudor'u da alkışlayarak karşıladığı belirtilirken, Hırvat teknik adamın alkışlara alkışlarla karşılık vererek futbolcuların bu sevincine ortak olduğu ifade edildi.



EKSTRA İZİN YOK

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un milli arada takıma iki gün izin verdiği öğrenildi. Galibiyetin sevincini yaşayan futbolcular, soyunma odasında ekstra olarak bir gün daha izin isterken, başarılı hoca milli aradan sonraki zorlu fikstürü sebep göstererek bu talebi reddettiği ifade edildi.

Galatasaray milli aradan sonra, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile oynayacak.