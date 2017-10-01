 Fenerbahçe'ye gönderme – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Fenerbahçe'ye gönderme

    Fenerbahçe'ye gönderme
    Galatasaray dün resmi sitesinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Maç 2-0 olduğunda Aykut Kocaman'ın önceki günkü hareketine benzer bir paylaşım resmi siteden paylaşıldı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:25
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