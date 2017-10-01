FEGHOULİ ŞOV

İlk kez 11’de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu yine ilk şutunda ağları buldu. Son golde topu kafasıyla aşırıp adeta zafere pençesini attı

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli klasını göstermeye başladı. Geçen hafta Bursaspor deplasmanında sonradan oyuna girip attığı golle takımına hayat veren Cezayirli yıldız, Karabükspor karşısında da sahnedeydi. Teknik direktör İgor Tudor'un Tolga Ciğerci'nin yokluğunda ilk kez 11'de sahaya sürdüğü tecrübeli futbolcu, 17. dakikada kaleci Rybka'nın uzaklaştırmak istediği topu filelere göndererek tribünleri ayağı kaldırdı. Bursaspor maçında olduğu gibi ilk şutunda ağları bulan Feghouli böylece 2'de 2 yaptı. Feghouli son dakikada Maicon'un attığı golde de topu arkadaşına aşırarak, Brezilyalı stoperle birlikte galibiyetin mimarı oldu. Yıldız oyuncu maç boyunca sergilediği futbol, oyun zekası ve birbirinden şık paslarıyla da tam not aldı.