Dikmen unutulmadı

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Kardemir Karabükspor mücadelesi öncesi Galatasaray'ın taraftar grubu olan ultrAslan'ın kurucusu Alpaslan Dikmen'i andı. 27 Eylül 2008'de hayata gözlerini yuman Dikmen için tüm stadyumu pankartlarla donatan Galatasaraylı taraftarlar, Alpaslan Dikmen adına tezahüratlarda bulundu.