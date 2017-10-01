 'BÜYÜK KAPTAN' MUSLERA – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'BÜYÜK KAPTAN'

    'BÜYÜK KAPTAN' MUSLERA
    G.Saraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımdan sahaya ısınmak için çıkan ilk oyuncu olan Fernando 'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Sarı- kırmızılı takımın taraftarları, Uruguaylı oyuncuya, "Büyük kaptan" diye seslendi. Selçuk'un kulübede oturduğu dönemde kaptanlığı üstlenen Muslera, dün yine başarılı bir oyun ortaya koydu.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:24
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