BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ
Cimbom, Feghouli ve Maicon’un golleriyle 2-0 öne geçerken Yatabare ve Seleznov skora denge getirdi. Uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Maicon maça son noktayı koydu
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray birçok gol pozisyonunda faydalanamadı. 84. dakikada hakem Alper Ulusoy atarak Maicon'un Yatabare'ye yaptığı harekete penaltı çaldı. Kazanılan penaltı vuruşunu Seleznov gole çevirdi ve skor eşitlendi: 2-2. Türk Telekom Stadı'ndaki taraftarlar bir anda sessizliğe bürünürken Galatasaray, rakibini sıkıştırmayı sürdürdü; nitekim aradığı gole de ulaşmayı başardı. 4 kişinin arasında kalan Gomis'in çabası sonucu savunmadan seken topu Belhanda içeri çevirdi. Feghouli'nin kafasından arkaya düşen topa Maicon sert ve düzgün bir vuruşla ağlara bıraktı ve stat bu kez bayram yerine döndü: 3-2...
Galatasaray böylece, 8. Hafta'daki Konya maçı öncesinde puanını 19'a çıkardı ve rakiplerine bir kez daha korku saldı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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