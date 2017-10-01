BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ

Cimbom, Feghouli ve Maicon’un golleriyle 2-0 öne geçerken Yatabare ve Seleznov skora denge getirdi. Uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Maicon maça son noktayı koydu

Galatasaray, Karabükspor engelini de kayıpsız geçmeyi başardı: 3-2. 17. dakikada Feghouli'nin golüyle öne geçen Galatasaray, 22. dakikada Maicon'un kornerden kafayla attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Ancak Karabük'ün pes etmeye niyeti yoktu. 27'de Belhanda'nın hatalı pasıyla atağa çıkan Karabükspor Yatabare'nin golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray birçok gol pozisyonunda faydalanamadı. 84. dakikada hakem Alper Ulusoy atarak Maicon'un Yatabare'ye yaptığı harekete penaltı çaldı. Kazanılan penaltı vuruşunu Seleznov gole çevirdi ve skor eşitlendi: 2-2. Türk Telekom Stadı'ndaki taraftarlar bir anda sessizliğe bürünürken Galatasaray, rakibini sıkıştırmayı sürdürdü; nitekim aradığı gole de ulaşmayı başardı. 4 kişinin arasında kalan Gomis'in çabası sonucu savunmadan seken topu Belhanda içeri çevirdi. Feghouli'nin kafasından arkaya düşen topa Maicon sert ve düzgün bir vuruşla ağlara bıraktı ve stat bu kez bayram yerine döndü: 3-2...



Galatasaray böylece, 8. Hafta'daki Konya maçı öncesinde puanını 19'a çıkardı ve rakiplerine bir kez daha korku saldı.