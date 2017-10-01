Aslan sahada kükrüyor, taraftar tribünde!
Lider G.Saray’ın, Karabük maçındaki futbolu ayakta alkışlanırken; yağmurlu havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmayan 40 bin 973 taraftar da tribünlerde şov yaptı.
Soğuk ve yağışlı havaya rağmen sarı-kırmızlı taraftarlar Kardemir Karabükspor maçına büyük ilgi gösterdi. Milli maç arasına girilecek olması ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi, Galatasaraylı taraftarları yağmura rağmen Türk Telekom'a gelmekten alıkoymadı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'nı büyük ölçüde doldururken, tribünlerde 40 bin 973 taraftar vardı. Maç öncesi tüm takımı tribüne çağıran taraftarlar, ilk yarıda gelen gollerle büyük coşku yaşadı. Ardından ikinci yarıda skor 2-2'ye gelse de Telekom tribünleri takımlarını susmadan desteklemeye devam ettiler. Sarı-kırmızılı tribünlerin inancı sahaya da yansıdı ve Galatasaray, 90+1'de Maicon'un golüyle sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:57
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
onur sen ancak hamburger yensin bence gel tribünde otur hamburgerler bizden:)))))
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
okuyucu ve yorumcu okadar fenerli yorumları okudumkı fener tarafdarıda Ozanın sölediklerine katılmıyor düşğncelerı Palabıyksız cok zor ve imkansız buluyor !
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4 isme milli davet
Toplam 2
Yorum
mehmet Volkan Şen Bursa'da parlayıp biz de yapamayan, tekrar Bursa'da altın çağını yaşayıp FB'de eriyen, yani son haliyle bitik bir FB artığıdır.
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