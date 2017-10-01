Aslan sahada kükrüyor, taraftar tribünde!

kazanıyor, taraftarı coşuyor.. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 6'ıncı galibiyetini Karabükspor'a karşı alan sarı-kırmızılılarda,. Sezon başından bu yana Türk Telekom Stadı'ndaki maçlarının hepsinitribünler önünde oynayan Aslan, dün akşam da muhteşem taraftarının desteğini arkasına aldı.rağmen sarı-kırmızlı taraftarlar Kardemir Karabükspor maçınagösterdi. Milli maç arasına girilecek olması ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi, Galatasaraylı taraftarları yağmura rağmen Türk Telekom'a gelmekten alıkoymadı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'nı büyük ölçüde doldururken, tribünlerdetaraftar vardı. Maç öncesi tüm takımı tribüne çağıran taraftarlar, ilk yarıda gelen gollerle büyük coşku yaşadı. Ardından ikinci yarıda skor 2-2'ye gelse de Telekom tribünleri takımlarınıdesteklemeye devam ettiler. Sarı-kırmızılı tribünlerinsahaya da yansıdı ve Galatasaray,sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.