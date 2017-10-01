 Aslan sahada kükrüyor, taraftar tribünde! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Aslan sahada kükrüyor, taraftar tribünde!

    Aslan sahada kükrüyor, taraftar tribünde!

    Lider G.Saray’ın, Karabük maçındaki futbolu ayakta alkışlanırken; yağmurlu havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmayan 40 bin 973 taraftar da tribünlerde şov yaptı.

    kazanıyor, taraftarı coşuyor.. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 6'ıncı galibiyetini Karabükspor'a karşı alan sarı-kırmızılılarda, taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmıyor. Sezon başından bu yana Türk Telekom Stadı'ndaki maçlarının hepsini dolu tribünler önünde oynayan Aslan, dün akşam da muhteşem taraftarının desteğini arkasına aldı.

    Soğuk ve yağışlı havaya rağmen sarı-kırmızlı taraftarlar Kardemir Karabükspor maçına büyük ilgi gösterdi. Milli maç arasına girilecek olması ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi, Galatasaraylı taraftarları yağmura rağmen Türk Telekom'a gelmekten alıkoymadı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'nı büyük ölçüde doldururken, tribünlerde 40 bin 973 taraftar vardı. Maç öncesi tüm takımı tribüne çağıran taraftarlar, ilk yarıda gelen gollerle büyük coşku yaşadı. Ardından ikinci yarıda skor 2-2'ye gelse de Telekom tribünleri takımlarını susmadan desteklemeye devam ettiler. Sarı-kırmızılı tribünlerin inancı sahaya da yansıdı ve Galatasaray, 90+1'de Maicon'un golüyle sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:57
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