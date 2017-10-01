ASLAN SAHADA KÜKRÜYOR
Lider G.Saray’ın, Karabük maçındaki futbolu ayakta alkışlanırken; yağmurlu havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmayan 40 bin 973 taraftar da tribünlerde şov yaptı
Soğuk ve yağışlı havaya rağmen sarı-kırmızlı taraftarlar Kardemir Karabükspor maçına büyük ilgi gösterdi. Milli maç arasına girilecek olması ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi, Galatasaraylı taraftarları yağmura rağmen Türk Telekom'a gelmekten alıkoymadı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'nı büyük ölçüde doldururken, tribünlerde 40 bin 973 taraftar vardı. Maç öncesi tüm takımı tribüne çağıran taraftarlar, ilk yarıda gelen gollerle büyük coşku yaşadı. Ardından ikinci yarıda skor 2-2'ye gelse de Telekom tribünleri takımlarını susmadan desteklemeye devam ettiler. Sarı-kırmızılı tribünlerin inancı sahaya da yansıdı ve Galatasaray, 90+1'de Maicon'un golüyle sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:09
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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