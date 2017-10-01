 ASİSTİ YAKIŞTI – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    ASİSTİ YAKIŞTI

    ASİSTİ YAKIŞTI
    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Maicon'un attığı ilk golde yaptığı asisti ile alkış aldı. Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Belhanda topu Maicon'a aktardı. Maicon'un attığı 2. golde ise ceza sahasına ortayı yapan isim Belhanda'ydı.

    19 PAS HATASI
    Younes Belhanda dün Karabükspor karşısında çok pas hatası yaptı. Faslı yıldız 19 pas hatasıyla maçın bu alanda en kötüsü oldu. 4 çalım denemesinin 3'ünde başarılıydı. Takım arkadaşlarına 5 gollük pas atarak sarıkırmızılıların bu kategoride lideri olmayı başardı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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