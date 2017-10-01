‘2 penaltı verilmedi’

Karabükspor'da Erkan Sözeri'nin ayrılması sonrası geçici olarak görevi üstlenen teknik direktör Levent Açıkgöz hakem Alper Ulusoy'dan yakındı. Açıkgöz "3-2 kaybettik. Pozisyonlar yakaladık. 1 penaltı attık ancak 2 penaltımızın verilmediğini düşünüyorum" diye konuştu. Açıkgöz, Galatasaray'ın iç sahada çok iştahlı oynadığını, güçlü rakipleri karşısında cesaretli bir futbol sergilediklerini kaydetti. Yeni hocanın Çarşamba günü takımı devralacağını belirtti.