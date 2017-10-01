 ‘2 penaltı verilmedi’ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    ‘2 penaltı verilmedi’

    ‘2 penaltı verilmedi’
    Karabükspor'da Erkan Sözeri'nin ayrılması sonrası geçici olarak görevi üstlenen teknik direktör Levent Açıkgöz hakem Alper Ulusoy'dan yakındı. Açıkgöz "3-2 kaybettik. Pozisyonlar yakaladık. 1 penaltı attık ancak 2 penaltımızın verilmediğini düşünüyorum" diye konuştu. Açıkgöz, Galatasaray'ın iç sahada çok iştahlı oynadığını, güçlü rakipleri karşısında cesaretli bir futbol sergilediklerini kaydetti. Yeni hocanın Çarşamba günü takımı devralacağını belirtti.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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