 Yeni rota gurbetçiler – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeni rota gurbetçiler

    Yeni rota gurbetçiler
    OCAK transfer planı belli oldu. Yabancı sayısında sınıra dayanan yönetim ara transferde sadece Juventus'tan Kwadwo Asamoah için girişimde bulunacak. Yeni hedef ise gurbetçiler olacak. Teknik heyetten şimdiden yerli oyuncu ismi belirlenmesi istendi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni rota gurbetçiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.