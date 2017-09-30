 Tudor'dan öğrencilerine uyarı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    'dan öğrencilerine uyarı

    Tudor'dan öğrencilerine uyarı

    Cimbom bugün evinde Karabük’ü konuk edecek. ’un planı yine şok presle rakibi erken avlamak. Aslan, 3 puanı alıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

    Sezona fırtına gibi giren sarı-kırmızılılar bugün Türk Telekom Stadı'nda hoca değişikliğine giden Karabükspor'u konuk edecek. 19.30'da başlayacak mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor, 6 haftadır tutan 'şok pres' taktiğini bu maçta da uygulayacak. Hırvat çalıştırıcı, oynanmadan hiçbir maçın kazanılmadığını hatırlatarak futbolcularından tam konsantrasyon istedi. "Golü erken bulamadığımız maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Sizden maça her zamanki presimizle başlamanızı istiyorum. Skoru alana kadar rakibe pres yapacağız" ifadelerini kullandı.

    Serdar Aziz sınırda
    Aslan'da Maicon ile birlikte savunmaya 'duvar' ören Serdar Aziz geride kalan haftalarda 3 sarı kart gördü. 27 yaşındaki stoper bugünkü Karabük maçında da kart görmesi halinde Atiker Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

    Yüzde 85 yağmurlu?
    İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte yağış da geldi. Aslan'ın bugün Karabük'ü ağırlayacağı maç sırasında yağış bekleniyor. Meteoroloji maç sırasında sıcaklığı 16 derece olarak gösterirken yağmur ihtimalini yüzde 85 olarak belirledi.

    TT Stadı kapalı gişe
    taraftarı yağmurlu havaya rağmen bugünkü Karabük maçına büyük ilgi gösteriyor. Biletler satıldı. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadelede yine en az 40 bin taraftarın tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Tudor ve futbolculara destek verilecek.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:23
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