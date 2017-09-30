Tudor'dan öğrencilerine uyarı
Cimbom bugün evinde Karabük’ü konuk edecek. Tudor’un planı yine şok presle rakibi erken avlamak. Aslan, 3 puanı alıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Serdar Aziz sınırda
Aslan'da Maicon ile birlikte savunmaya 'duvar' ören Serdar Aziz geride kalan haftalarda 3 sarı kart gördü. 27 yaşındaki stoper bugünkü Karabük maçında da kart görmesi halinde Atiker Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Yüzde 85 yağmurlu?
İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte yağış da geldi. Aslan'ın bugün Karabük'ü ağırlayacağı maç sırasında yağış bekleniyor. Meteoroloji maç sırasında sıcaklığı 16 derece olarak gösterirken yağmur ihtimalini yüzde 85 olarak belirledi.
TT Stadı kapalı gişe
Galatasaray taraftarı yağmurlu havaya rağmen bugünkü Karabük maçına büyük ilgi gösteriyor. Biletler satıldı. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadelede yine en az 40 bin taraftarın tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Tudor ve futbolculara destek verilecek.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:23
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GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ
Toplam 5
Yorum
besiktaslı kudur fenerli kudurun
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 212
Yorum
YAZIK SANA AYKUT Seni adam sanardım derbiden sonra ne kadar boş bir insan olduğun anlaşıldı ve şuanda perçinliyorsun rezilliğini
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 14
Yorum
ZeuS Her Maçlarını Ali PALABIYIK yönetsin isterler ama yemez işte.Ortada futbol yok hakeme yükleniyorlar bu maç 3-0 da bitebilirdi
Tudor'dan öğrencilerine uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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