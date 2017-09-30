TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ

Hırvat teknik adam sezonun Selçuk İnan'ı kazanmak zorunda olduklarını belirtti ve "Fernando sakatlanırsa yerine oynayacak en uygun isim o" ifadelerini kullandı.

KARABÜK MAÇI ÖNCESİ TARTIŞMA KONUSU

Galatasaray'da Tolga Cigerci'nin sakatlığının ardından Karabükspor maçı öncesinde gündem ilk 11'de Feghouli mi yoksa Selçuk İnan'la mı sahaya çıkılacağı? Igor Tudor'un tercihini Cezayirli oyuncudan yana kullanacağa benziyor fakat taraftarların tepki gösterdiği Selçuk İnan'ı da kaybetme niyetinde değil.



SELÇUK'U EN İYİ DURUMA GETİRMELİYİZ

Tecrübeli çalıştırıcı yardımcılarıyla birlikte yaptığı toplantıda "Selçuk'u kazanmalıyız. Sezon 11 oyuncuyla bitmez. Selçuk'u en iyi duruma getirmeliyiz ve bu konuda taraftarlarımız da anlayışlı olmalı" şeklinde konuştuğu öğrenildi.