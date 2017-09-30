TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımdaki geleceği tartışılan Selçuk İnan için ekibiyle bir toplantı yaptı.
Hırvat teknik adam sezonun Selçuk İnan'ı kazanmak zorunda olduklarını belirtti ve "Fernando sakatlanırsa yerine oynayacak en uygun isim o" ifadelerini kullandı.
KARABÜK MAÇI ÖNCESİ TARTIŞMA KONUSU
Galatasaray'da Tolga Cigerci'nin sakatlığının ardından Karabükspor maçı öncesinde gündem ilk 11'de Feghouli mi yoksa Selçuk İnan'la mı sahaya çıkılacağı? Igor Tudor'un tercihini Cezayirli oyuncudan yana kullanacağa benziyor fakat taraftarların tepki gösterdiği Selçuk İnan'ı da kaybetme niyetinde değil.
SELÇUK'U EN İYİ DURUMA GETİRMELİYİZ
Tecrübeli çalıştırıcı yardımcılarıyla birlikte yaptığı toplantıda "Selçuk'u kazanmalıyız. Sezon 11 oyuncuyla bitmez. Selçuk'u en iyi duruma getirmeliyiz ve bu konuda taraftarlarımız da anlayışlı olmalı" şeklinde konuştuğu öğrenildi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:14
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
çetin Beşiktaş tarafından muhatap alınmaması,cevap verilmemesi kendi hallerine bırakılması daha iyi olur derim.
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
Hakan Derbiden sonra hakem sayesinde kazandık havası yaratılıyor dedi sen ne yapıyorsun şimdi.1 tane kaleyi bulan şutun var..82 dk 11 kisi oynadin
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GOMİS FAVORİ BURAK PLASE
Toplam 1
Yorum
**** Vagner Love de olabilir gene. 5 oldu
TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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