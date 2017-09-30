TOROĞLU'NDAN İLK YARI YORUMU

Yazarımız Erman Toroğlu, Galatasaray - Karabükspor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.

Erman Toroğlu, A Spor'da Galatasaray - Karabükspor maçının ilk devresini yorumladı.



Toroğlu'nun ilk yarıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:



Galatasaray 2-0 yapana kadar şevkle oynuyordu, üst üste hatalar yaptı. Kaşındılar, kaşındılar, kaşındılar, sonunda Karabük kaşıdı Galatasaray ilk 3-4 maçında ön ile arkası kopuk oynuyordu, şimdi daralttılar. Kenardaki oyuncular da çizgide oynuyor. Futbolcuları çizgiye atmış Galatasaray, onu iyi yapmış. Ramazan pidesi gibi yayıyorlar takımı. Rakip defans çok rahatsız olur. Çok koşunca, çok iyi oynuyorsun diye bir şey yoktur, dikkat de önemli. Galatasaray önceden daha çok yoruluyordu, şimdi yorulmuyorlar. Galatasaray'ın yedek kulübesinde kafayı kaldırıp ses çıkaracak oyuncu yok. Herkesin haddini bildiği bir yedek kulübesi var.