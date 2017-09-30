TOROĞLU'NDAN İLK YARI YORUMU
Yazarımız Erman Toroğlu, Galatasaray - Karabükspor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.
Toroğlu'nun ilk yarıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:
Galatasaray 2-0 yapana kadar şevkle oynuyordu, üst üste hatalar yaptı. Kaşındılar, kaşındılar, kaşındılar, sonunda Karabük kaşıdı Galatasaray ilk 3-4 maçında ön ile arkası kopuk oynuyordu, şimdi daralttılar. Kenardaki oyuncular da çizgide oynuyor. Futbolcuları çizgiye atmış Galatasaray, onu iyi yapmış. Ramazan pidesi gibi yayıyorlar takımı. Rakip defans çok rahatsız olur. Çok koşunca, çok iyi oynuyorsun diye bir şey yoktur, dikkat de önemli. Galatasaray önceden daha çok yoruluyordu, şimdi yorulmuyorlar. Galatasaray'ın yedek kulübesinde kafayı kaldırıp ses çıkaracak oyuncu yok. Herkesin haddini bildiği bir yedek kulübesi var.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:35
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
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