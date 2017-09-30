TOLGA CİĞERCİ OYNARSA 3 AY YOK!
A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, İzlanda ve Finlandiya maçlarının kadrosunu açıkladı. Kadroda sürpriz isimler yer alırken en çok şaşkınlık yaratan futbolcu Tolga Ciğerci oldu.
6 Ekim'de İzlanda ve 9 Ekim'de Finlandiya ile yapılacak 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçı öncesinde Ay-Yıldızlıların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya sakatlığı nedeniyle Galatasaray sağlık kurulunun riske edilmemesi görüşünde birleştiği ve 2-3 hafta dinlendirme kararı aldığı Tolga Ciğerci de yer aldı.
OYNARSA 2-3 AY OYNAYAMAZ
Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle sağlık kurulu tarafından 2-3 hafta dinlendirme kararı sonrası Tolga Ciğerci çarşamba günü Almanya'ya gitmişti. Rapora göre Tolga'nın oynamaya devam etmesi halinde 3 ay sahalardan uzak kalma riski bulunduğunu belirten Alman doktorlar, Galatasaray sağlık kurulunun doğru bir karara imza attıklarını aksi takdirde hastalığın kronikleşme riskinin de bulunduğu belirtmişti.
GALATASARAY'I OLUMSUZ ETKİLER
Almanya'dan gelen raporlar doğrultusunda sarı-kırmızılı oyuncunun milli maçlarda oynaması büyük bir risk taşıyor. Galatasaray'ın yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan milli oyuncunun uzun süre sahadan uzak kalması durumunda takımına da büyük zarar vereceği ortada.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:24
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
çetin Beşiktaş tarafından muhatap alınmaması,cevap verilmemesi kendi hallerine bırakılması daha iyi olur derim.
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
Hakan Derbiden sonra hakem sayesinde kazandık havası yaratılıyor dedi sen ne yapıyorsun şimdi.1 tane kaleyi bulan şutun var..82 dk 11 kisi oynadin
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Avrupa'da gol krallığı bahisleri açıldı
Toplam 1
Yorum
**** Vagner Love de olabilir gene. 5 oldu
TOLGA CİĞERCİ OYNARSA 3 AY YOK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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