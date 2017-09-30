TOLGA CİĞERCİ OYNARSA 3 AY YOK!

6 Ekim'de İzlanda ve 9 Ekim'de Finlandiya ile yapılacak 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçı öncesinde Ay-Yıldızlıların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya sakatlığı nedeniyle Galatasaray sağlık kurulunun riske edilmemesi görüşünde birleştiği ve 2-3 hafta dinlendirme kararı aldığı Tolga Ciğerci de yer aldı.

OYNARSA 2-3 AY OYNAYAMAZ

Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle sağlık kurulu tarafından 2-3 hafta dinlendirme kararı sonrası Tolga Ciğerci çarşamba günü Almanya'ya gitmişti. Rapora göre Tolga'nın oynamaya devam etmesi halinde 3 ay sahalardan uzak kalma riski bulunduğunu belirten Alman doktorlar, Galatasaray sağlık kurulunun doğru bir karara imza attıklarını aksi takdirde hastalığın kronikleşme riskinin de bulunduğu belirtmişti.

GALATASARAY'I OLUMSUZ ETKİLER

Almanya'dan gelen raporlar doğrultusunda sarı-kırmızılı oyuncunun milli maçlarda oynaması büyük bir risk taşıyor. Galatasaray'ın yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan milli oyuncunun uzun süre sahadan uzak kalması durumunda takımına da büyük zarar vereceği ortada.