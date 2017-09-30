 Östersunds tam gaz – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Östersunds tam gaz

    Östersunds tam gaz
    GALATASARAY'I UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Östersunds, başarısını gruplarda da sürdürüyor. J Grubu'ndaki ilk maçında Zorya'yı deplasmanda 2-0 yenen İsveç ekibi, ikinci hafta evinde konuk ettiği Alman markası Hertha Berlin'i de 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İki maçta 6 puanla zirveye yerleşen Östersunds, 3 gol atarken, kalesinde ise henüz gol görmedi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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