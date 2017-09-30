Östersunds tam gaz

GALATASARAY'I UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Östersunds, başarısını gruplarda da sürdürüyor. J Grubu'ndaki ilk maçında Zorya'yı deplasmanda 2-0 yenen İsveç ekibi, ikinci hafta evinde konuk ettiği Alman markası Hertha Berlin'i de 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İki maçta 6 puanla zirveye yerleşen Östersunds, 3 gol atarken, kalesinde ise henüz gol görmedi.