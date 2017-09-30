 MUSLERA'DAN PENALTI AÇIKLAMASI – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    'DAN PENALTI AÇIKLAMASI

    MUSLERA'DAN PENALTI AÇIKLAMASI

    kalecisi Fernando , Karabükspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

    'ın Uruguaylı filebekçisi Fernando , Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Muslera, hakemin penaltı kararı verdiği pozisyonun penaltı olmadığını söyledi ve ilk yarıda Mariano'nun yaptığı bir hareketin düdük çalınan pozisyondan daha fazla penaltı olduğunu ifade etti.

    İşte o açıklamalar:
    Ağır çekimde mutlaka göreceklerdir ama şunu kesinlikle söyleyebilirim 'Penaltı değildi'. Mariano'nun ilk yarıdaki pozisyonu, ondan daha çok penaltıydı. Galatasaray yıllardır böyle zorluklarla karşılaşıyor, bugün de oldu.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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