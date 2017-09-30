 LİNNES VE FEGHOULİ İLK 11’DE – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    LİNNES VE FEGHOULİ İLK 11’DE

    LİNNES VE FEGHOULİ İLK 11’DE
    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kardemir Karabükspor maçında Linnes ve Sofiane Feghouli ile başlayacak.
    Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maça geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor müsabakasına göre iki değişiklik ile başlayacak. Teknik Direktör Igor Tudor, Karabük karşısında sol bekte Latovlevici yerine Linnes'e görev verdi. Tudor ayrıca dinlendiren Tolga Ciğerci'nin yerine de Sofiane Feghouli ile başlayacak. Sarı-kırmızılıların Kardemir Karabükspor maçında sahaya çıkacağı ilk 11 şöyle:

    "Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis."
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:29
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