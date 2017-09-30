LİNNES VE FEGHOULİ İLK 11’DE
Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maça geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor müsabakasına göre iki değişiklik ile başlayacak. Teknik Direktör Igor Tudor, Karabük karşısında sol bekte Latovlevici yerine Linnes'e görev verdi. Tudor ayrıca dinlendiren Tolga Ciğerci'nin yerine de Sofiane Feghouli ile başlayacak. Sarı-kırmızılıların Kardemir Karabükspor maçında sahaya çıkacağı ilk 11 şöyle:
"Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis."
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:29
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
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