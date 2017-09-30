LATOVLEVİCİ, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray’ın bu sezon Kardemir Karabükspor’dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, Türk Telekom Stadyumu’da oynan karşılaşmada eski takımı karşı forma giydi.

Galatasaray'ın Rumen sol beki Iasmin Latovlevici, Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kardemir Kardemirspor maçına yedek başladı. Müsabakanın 66. dakikasında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından Linnes'in yerine oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, bu maçta bir ilki de yaşadı. Latovlevici, karşılaşmada görev alarak eski takımına karşı ilk defa forma giymiş oldu.

Latovlevici, sezon başında Kardemir Karabükspor'dan 550 bin Euro'ya transfer olmuştu.

