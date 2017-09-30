LATOVLEVİCİ, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray’ın bu sezon Kardemir Karabükspor’dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, Türk Telekom Stadyumu’da oynan karşılaşmada eski takımı karşı forma giydi.
Latovlevici, sezon başında Kardemir Karabükspor'dan 550 bin Euro'ya transfer olmuştu.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:36
-
''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
-
HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
-
TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
LATOVLEVİCİ, ESKİ TAKIMINA KARŞI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.