"KOMEDİ FİLMİ GİBİYDİ"
Galatasaray’ın Hırvat çalıştırıcısı da hakem eleştirileri yaptı. Tudor “Böyle penaltılar ancak komedi filminde verilir” diye konuştu
Cimbom, evinde Karabük'ü 3-2 mağlup ederken çok zorlandı. 90+1'de Maicon'un golüyle kazanan Aslan'da teknik direktör İgor Tudor maç sonu konuşmasında hakem Alper Ulusoy'un çaldığı penaltı kararını eleştirdi. Hırvat çalıştırıcı "Türkiye Ligi'nde komedi filmlerinde olacak şekilde penaltılar çalınıyor. Hakem komitesinin başındakiler toplanıp bunu düzeltmeli. İster istemez insanların gözüned kredinizi tüketiyorsunuz. İnsanlar 'Hakem acaba ne zaman penaltı verecek' diye düşünmeye başlıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarından sonra kulüp çalışanları hakem konusunda beni uyardı" ifadelerini kullandı.
'MAÇ BOYU ÜSTÜNDÜK'
TUDOR sözlerini şöyle tamamladı: "İlk yarıda 2, 3, 4 gol daha bulabilirdik. Ama futbol olarak bizim oynamaya alışık olduğumuz seviyede değildik. İkinci yarıda ufak değişikliklerle daha iyi oynayan bir Galatasaray gördük. Ne yazık ki maçı koparacak golleri atamadık. Anlamsız bir penaltıyla maç 2-2'ye geldi. Son dakikada attığımız gol takımın psikolojisi için de önemli. Maç boyu rakibe karşı çok üstündük, 3 puanı hak ettik"
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:43
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GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYON
Toplam 4
Yorum
Gslı Allah yar ve yardımcın olsun ne çektin be kardeşim
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GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYON
Toplam 4
Yorum
hoca Allah yardımcın olsun kardeşim ....gururumuz....
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GALATASARAY MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 10
Yorum
denizgs bir gün birisi deseki 15 sene sonra ahmet çakar çıkıp hakem eleştirecek adamlar derdiki Ahmet ilk önce kendisi nasıl yönetmiş ona baksın.
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