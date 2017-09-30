KAPALI GİŞE

Galatasaray, Karabükspor karşısında da yalnız yürümeyecek. Geride kalan 6 haftada evinde oynadığı 3 maçta 39.258 seyicri ortalaması ve % 74.6'lık doluluk oranı ile zirvede yer alan Galatasaray'ın Karabükspor maçı için satışa çıkardığı biletler de tükendi

Süper Lig lideri Galatasaray bu sezon yenilenen kadrosu ile zirveye çıkarken, taraftarları ile de bütünleşti. Türk Telekom Stadı'nda oynadığı üç maçta toplam 117 bin 775 seyirciye oynayan Galatasaray'ın ortalaması da 39 bin 258... Yüzde 74.6'lık bir doluluk oranı yakalayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekipleri arasında bu alanda açık ara lider durumda. Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile bugün Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maç için satışa çıkardığı biletler de büyük ölçüde tükenmiş durumda. Sarı-kırmızılı yetkililer, bugün 45 bine yakın taraftarı Aslantepe'ye beklediklerini açıkladı.



HEDEF MİLLİ ARAYA KAYIPSIZ GİRMEK

Sezona çok iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmadan 5'inde puan kaybı yaşamadı. Ligin tek namağlup takımı olan ve evinde 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, Karabük karşısında da fire vermeden milli maçlar arasına girme peşinde. Galatasaray, bu sezon rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılıları bu maçlarda yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis sırtlıyor. Gomis, geride kalan 6 haftada 7 gol ve 2 asistle oynadı.