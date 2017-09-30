KAPALI GİŞE
Galatasaray, Karabükspor karşısında da yalnız yürümeyecek. Geride kalan 6 haftada evinde oynadığı 3 maçta 39.258 seyicri ortalaması ve % 74.6'lık doluluk oranı ile zirvede yer alan Galatasaray'ın Karabükspor maçı için satışa çıkardığı biletler de tükendi
HEDEF MİLLİ ARAYA KAYIPSIZ GİRMEK
Sezona çok iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmadan 5'inde puan kaybı yaşamadı. Ligin tek namağlup takımı olan ve evinde 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, Karabük karşısında da fire vermeden milli maçlar arasına girme peşinde. Galatasaray, bu sezon rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılıları bu maçlarda yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis sırtlıyor. Gomis, geride kalan 6 haftada 7 gol ve 2 asistle oynadı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:12
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 100
Yorum
BJK 1903 Cansu_kar007.: ARKADAS BU KADIKÖYDE ILK OLSA HAKLISIN AMA PEKI SANA SUNU SORACAM NEDEN HEP EKSIK OYNAYAN TAKIM BJK VE GOLARI SAYILMIYAN BJK?
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 174
Yorum
Klasik Bu bir klasik FB tavrıdır dostum. Takma kafana.
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 174
Yorum
Allah için Düşün BJK hakemler ile şampiyon oldu iki yıldır da o yüzden mi FB-GS tüm kadroyu yenilemeye çalşıyorlar. Olm tribünü kandırmayın.
KAPALI GİŞE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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