"HERHALDE İÇİNE DOĞDU"
Karabükspor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı olan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, 90+2'deki golünde yaşananları anlattı.
Maçın uzatma dakikalarında attığı golle 3 puanı getiren isim olan Maicon, galibiyeti getiren golden sonra duygularını paylaştı. İşte Maicon'un açıklamaları:
"PENALTI HAKEMİN HATASI"
Penaltı pozisyonunda ben vardım. Benim düşüncemi sorarsanız size penaltı olmadığını söyleyebilirim. Hakemin yaptığı hata sonrasında 2-2 oldu. Sonuçta futbol kontak oyunu, ister isetemez kontakta bulunabiliyorsunuz. Diğer taraftan gole gelince çok önemli bir payım var ama takımın gösterdiği performansın sayesinde kazandık. Bütün arkadaşlarımız galibiyeti elde etmek için her şeyi yaptık.
"GOLÜN YARISI MARİANO'NUN"
Son dakikada attığım gol galibiueti getirdi bu golün yarısını Mariano'ya yazmamız lazım. İçine doğdu herhalde benim ileri çıkmamı söyledi. Penaltı pozisyonunda ben vardım, son dakikada böyle bir gol atamam beni daha çok mutlu etti.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
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