 G.SARAY’IN 11 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    G.SARAY’IN 11 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

    G.SARAY’IN 11 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

    Galatasaray, Kardemir Karabükspor galibiyeti ile Süper Lig’de yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

    Sezona büyük çıkış yaparak başlayan Galatasaray, bu performansını Kardemir Karabükspor maçında da sürdürdü. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Galatasaray, Süper Lig'deki en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında evinde Kasımpaşa karşısında almıştı. Bu seri aynı zamanda Süper Lig'de halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi konumunda bulunuyor.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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