GOMİS FAVORİ BURAK PLASE
AVRUPALI bahis şirketleri bu sezon büyük yarışa sahne olacak Süper Lig Gol Krallığı mücadelesinde Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i favori gösterdi
BAFETİMBİ Gomis, Kardemir Karabükspor maçında gollerine yeniden başlama sözü verdi. İlk 5 haftada 7 kez fileleri havalandırdıktan sonra Bursa'da mola veren yıldızın hafta boyunca idmanlarda büyük hırsla çalıştığı belirtiliyor. Teknik direktör Tudor'un Feghouli, Belhanda ve Rodrigues'ten bu akşamki maçta topu en hızlı bir şekilde Gomis'le buluşturmalarını istediği öğrenildi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:56
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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