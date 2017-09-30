Göksenin resmen açıklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın formasını giyen Göksenin Köksal, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilediğini açıkladı.



Sinan Güler'in takımdan ayrılarak Fenerbahçe Doğuş'a imza atmasının ardından takım kaptanlığı görevini üstlenecek olan Göksenin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray kaptanı olarak sözleşme yenilemenin gururunu yaşıyorum. Tarihi başarılarla dolu bir camiada, Türkiye'nin en iyi taraftarının önünde sarı-kırmızı renklere yıllarca hizmet ederim inşallah" dedi.



Göksenin, Türk Telekom Stadyumu'nda yeni sözleşmeye imza atarken yanında Galatasaray Basketbol Şube Menajeri Ömer Yalçınkaya'nın da bulunduğu bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.



Göksenin Köksal bu açıklamayı ve fotoğrafı paylaşırken, Galatasaray Kulübü'nden sözleşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.



