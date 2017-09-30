Göksenin resmen açıklandı
Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Göksenin Köksal, sözleşme yenilediğini açıkladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın formasını giyen Göksenin Köksal, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilediğini açıkladı.
Sinan Güler'in takımdan ayrılarak Fenerbahçe Doğuş'a imza atmasının ardından takım kaptanlığı görevini üstlenecek olan Göksenin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray kaptanı olarak sözleşme yenilemenin gururunu yaşıyorum. Tarihi başarılarla dolu bir camiada, Türkiye'nin en iyi taraftarının önünde sarı-kırmızı renklere yıllarca hizmet ederim inşallah" dedi.
Göksenin, Türk Telekom Stadyumu'nda yeni sözleşmeye imza atarken yanında Galatasaray Basketbol Şube Menajeri Ömer Yalçınkaya'nın da bulunduğu bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.
Göksenin Köksal bu açıklamayı ve fotoğrafı paylaşırken, Galatasaray Kulübü'nden sözleşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:34
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 196
Yorum
Besiktas Bu maci kaybetmesinin sebebide hakem degil ayriyeten, Ayutum gaza gelme AGLAAAAAAAA
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'ADALET Mİ BU!'
Toplam 3
Yorum
1907 ADAM HAKLIYDI 1 MAÇ CEZA BİLE FAZLA
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İŞTE MHK'NIN KARARI
Toplam 24
Yorum
mehmetaliyıldız İŞTE MHK'NIN KARARI. Ali Palabıyıkın sırf FB maçında hata yaptı diye dinlendirilmesini uygun bulmayız. Bülent yıldırım da dinlendirilmemeli devam etsinler yönetmeye.
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