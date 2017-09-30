GÖKSENİN RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Göksenin Köksal, sözleşme yenilediğini açıkladı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın formasını giyen Göksenin Köksal, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilediğini açıkladı.
Sinan Güler'in takımdan ayrılarak Fenerbahçe Doğuş'a imza atmasının ardından takım kaptanlığı görevini üstlenecek olan Göksenin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray kaptanı olarak sözleşme yenilemenin gururunu yaşıyorum. Tarihi başarılarla dolu bir camiada, Türkiye'nin en iyi taraftarının önünde sarı-kırmızı renklere yıllarca hizmet ederim inşallah" dedi.
Göksenin, Türk Telekom Stadyumu'nda yeni sözleşmeye imza atarken yanında Galatasaray Basketbol Şube Menajeri Ömer Yalçınkaya'nın da bulunduğu bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.
Göksenin Köksal bu açıklamayı ve fotoğrafı paylaşırken, Galatasaray Kulübü'nden sözleşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:54
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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