 GİDENLER DİPTE – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    GİDENLER DİPTE

    GİDENLER DİPTE
    Cimbom'un transfer döneminde yollarını ayırdığı ya da kiraya verdiği oyuncular gittikleri takımlarda da başarılı olamadı. Fransa'nın Nice kulübü ile anlaşan Wesley Sneijder şu ana kadar sadece 3 maçta şans bulurken, gol ve asist üretemedi. Standard Liege'e kiralanan Luis Cavanda, ligde 27 dakika sahada kaldı, son maçta kadroya alınmadı. Bruma, Leipzig'de Cenk Gönen, Malaga'da kulübeye hapsoldular. Carole ise Sevilla'da 2 maçta oynayabildi. Sparta Prag'a satılan Semih Kaya ile Başakşehir'e giden Chedjou ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyorlar.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GİDENLER DİPTE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.