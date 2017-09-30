GİDENLER DİPTE

Cimbom'un transfer döneminde yollarını ayırdığı ya da kiraya verdiği oyuncular gittikleri takımlarda da başarılı olamadı. Fransa'nın Nice kulübü ile anlaşan Wesley Sneijder şu ana kadar sadece 3 maçta şans bulurken, gol ve asist üretemedi. Standard Liege'e kiralanan Luis Cavanda, ligde 27 dakika sahada kaldı, son maçta kadroya alınmadı. Bruma, Leipzig'de Cenk Gönen, Malaga'da kulübeye hapsoldular. Carole ise Sevilla'da 2 maçta oynayabildi. Sparta Prag'a satılan Semih Kaya ile Başakşehir'e giden Chedjou ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyorlar.